ميلان يتعثر أمام سامبدوريا في الدوري الايطالي





سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في فخ التعادل مع سامبدوريا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سان سيرو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الكالتشيو.





تقدم المخضرم فابيو كوارياريلا بالهدف الاول للضيوف عند حلول الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن ينجح الشاب ينس بيتر هاوجي في تسجيل هدف التعادل عند حلول الدقيقة السابعة والثمانين في الوقت الذي شهدت فيه المباراة خروج أدريان سيلفا من جانب الضيوف بالبطاقة الحمراء.





وبهذا التعادل رفع ميلان رصيده من النقاط إلى النقطة الستين في المركز الثاني فيما إستقر سامبدوريا في المركز العاشر برصيد ستة وثلاثين نقطة.