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النصر يواصل الاستعداد للفيصلي

السبت 03/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إستعداداته لمواجهة فريق نادي الفيصلي يوم غدًأ الأحد لحساب مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وقبل بداية الحصة التدريبية تحدث الكرواتي ألين هورفات مع اللاعبين حول مباراة الفيصلي قبل أن ينطلق ببعض الجوانب الخاصة باللياقة الفنية.

وتمكن هورفات من إكساب لاعبيه تدريبات تكتيكية متنوعة بالإضافة إلى أنه أختتم المران بمناورة أجراها فيما يخص كامل الملعب وسط حضور من رئيس مجلس الإدارة الجديد مسلي آل معمر.

وشهد المران تباحث بين مسلي آل معمر وحسين عبد الغني المدير التنفيذي على مقاعد البدلاء بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق على هامش المران.

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