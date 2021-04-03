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بإطلالة شبابية ..نوال الزغبي تلفت أنظار جمهورها
السبت 03/أبريل/2021 - 02:46 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وكانت نوال الزغبي في الصورة، تردي فستان ، تركت شعرها مسندلا على كتفها، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات.
يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.
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