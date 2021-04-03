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افتتاح وحدة إسعاف مستشفى أم المصريين بالتعاون مع المجتمع المدني

السبت 03/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بافتتاح نقطة إسعاف مستشفى ام المصريين بالتعاون مع المجتمع المدني، بحضور حاتم فراج رئيس جمعية رسالة نور و على نور وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب، والدكتور حسام الدين حسن مدير هيئة اسعاف الجيزة والدكتور ضياء عبد المولى مدير المستشفى.


وعلى هامش الزيارة تفقدت نائب المحافظ بعض الاقسام والوحدات التي تم تطويرها بالمستشفى (استقبال الحوادث - وحدة قياس السمع المتطورة - غرف متابعة مرضى القلب).

وقد اشادت نائب المحافظ بالتطوير المستمر بمستشفى ام المصريين كإحدى أهم المستشفيات بمحافظة الجيزة لما تقدمه من خدمات طبية لأبناء المحافظة.

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