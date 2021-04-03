الصحة السعودية: تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التسجيل لأخذ لقاح كورونا متاح لمن يبلغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «حاليًا التسجيل متاح لمن يبلغ من العمر 18 سنة (بالتاريخ الميلادي) فما فوق».

ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين «فايزر أو أسترازينيكا» لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما «بعد الجرعة الأولى»، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.