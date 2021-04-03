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تفحم جثة "مسن" في حريق بمنزل من 4 طوابق ببني سويف

السبت 03/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفحمت جثة "مسن" لقي مصرعه، اليوم السبت فى حريق بالطابق الثانى بمنزل مكون من 4 طوابق بشارع كلية الصيدلة بمدينة بنى سويف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإندلاع حريق بالطابق الثانى بمنزل مكون من 4 طوابق بشارع كلية الصيدلة بمدينة بنى سويف وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.

الحماية المدنية

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع النيران من إمتدادها لباقى طوابق المنزل والمنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق أسفر عن مصرع مسن فى الحال ويدعى "س.ع.ع"85 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإجراء المعاينة الفنية لتحديد سبب الحريق.

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