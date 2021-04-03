برلمانية تتقدم باقتراح لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز التطعيم، وتطعيمهم في منازلهم حفاظا على راحتهم، وتجنبا للعدوى.





وتابعت "عبدالحليم": أن هناك حالة من الزحام الشديد امام أماكن التطعيم بفيروس كرونا، نتاج عدم تنظيم مواعيد التطعيم وأيضا عدم وجود إرشادات تنظيمية كافية للمواطنين، مما اسفر عنه العديد من الشكاوى التي وردت إلينا نتاج ذلك، حيث تشهد معظم نقاط وتمركزات وأماكن التطعيم حالة من التكدس والزحام الشديد بين تلك الفئة دون وجود أي نوع من أنواع الإجراءات الاحترازية أو الوقائية التي يجب ان يتم إتباعها في مثل تلك الظروف من جانب القائمين على تلك العملية.





وأضافت، أن هذا الأمر قد يجعلنا أمام بؤر جديدة لانتشار الفيروس نتيجة أن تلك الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، فبدلًا من أن تصبح تلك الطوابير التي تستهدف الحصول على اللقاح للقضاء على كوفيد 19 بداية طريق اقتلاعه من جذوره، قد تكون القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة معلنة عن موجة جديدة قد تكون أكثر شراسة ممن سبقها من موجات كما سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية



