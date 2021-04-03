Advertisements

الأهلي يعدل عقد نجم الفريق بعد رفض رحيله

السبت 03/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم 

يأتي رفض موسيماني بالتزامن مع تلقي افشة عدة عروض في الفترة الماضية ما جعلت إدارة الأهلي تستفسر عن موقف موسيماني من رحيل اللاعب 

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، أن الجهاز الفني للأهلي تحدث مع افشة وطالبوه بالتركيز في الفترة المقبلة وابلغوه ان ملف احترافه مرفوض نهائيا مع حصوله على وعد بزيادة راتبه في الفترة المقبلة تقديرا لمجهوداته ع الفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي الأهلي يتراجع الأهلي والمريخ

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 14 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من عروض الاحتراف

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

الأهلي يدرس إعارة صالح جمعة

الأهلي يخطط لإعارة نجمه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة