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عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة في وجه القدم  خلال تواجد الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.


وقام الجهاز الطبي للفريق بوضع قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.


ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب 5 جويلية.

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