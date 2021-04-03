Advertisements

أبرز مومياء يتم نقلها للفسطاط.. من هي الملكة حتشبسوت؟

السبت 03/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements


تصدرت اسم الملكة حتشبسوت مؤشرات موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، باعتبارها أبرز المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

وخلال الساعات المقبلة، سيتم نقل 22 مومياء من بينهم 4 ملكات من متحف التحرير إلى المتحف لحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة وسط وجود 400 قناة عالمية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.


يتحرك الموكب مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بالكورنيش ثم إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وسيشاهد العالم علي الهواء مباشرة استقرار ملوك الفراعنة بقاعة تشبه المقبرة، وهو الحدث الذي استعدت له الدولة طوال الفترة الأخيرة.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الملكة حتشبسوت أبرز الملكات التي تنقل المومياء الخاصة بهم إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط:

- الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة.

- ولدت حتشبسوت في عام 1508 قبل الميلاد، ويعتبر الملك (أحمس الأول) صاحب الانتصار العظيم في تحرير مصر من الهكسوس ، هو الجد الأكبر لحتشبسوت، ومؤسس الأسرة الثامنة عشر الفرعونية التي تنتمي إليها.

- لقد كانت (حتشبسوت) الوريثة الشرعية لعرش البلاد، حيث لم يكن هناك وريث شرعي من الذكور، ولكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها هو (تحوتمس الثاني)، من زوجة ثانوية تدعى (موت نفرت).


- تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.

- الملكة حتشبسوت هي الوحيدة التي أصبحت فرعونا، حيث لم يكن من حق المرأة أن تتولى عرش البلاد.

- حكمت حتشبسوت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرا عندما اعتلى العرش. 

- منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح "فرعونا"، إلا أن حتشبسوت أكدت أنها ذات دم ملكي نقي باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكا.

- تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام 1903 في مقبرة بوادي الملوك بالأقصر.


- هي أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا؛ فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.

- حتشبسوت هي خامس ملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية القديمة، ويعتبرها علماء المصريات واحدة من أنجح ملوك المصريين القدماء.

- يعنى اسمها خليلة آمون المفضلة على السيدات، أو خليلة آمون درة الأميرات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المومياوات الملكيه الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة