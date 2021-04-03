أبرز مومياء يتم نقلها للفسطاط.. من هي الملكة حتشبسوت؟





تصدرت اسم الملكة حتشبسوت مؤشرات موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، باعتبارها أبرز المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.



وخلال الساعات المقبلة، سيتم نقل 22 مومياء من بينهم 4 ملكات من متحف التحرير إلى المتحف لحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة وسط وجود 400 قناة عالمية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.





يتحرك الموكب مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بالكورنيش ثم إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وسيشاهد العالم علي الهواء مباشرة استقرار ملوك الفراعنة بقاعة تشبه المقبرة، وهو الحدث الذي استعدت له الدولة طوال الفترة الأخيرة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الملكة حتشبسوت أبرز الملكات التي تنقل المومياء الخاصة بهم إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط:



- الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة.



- ولدت حتشبسوت في عام 1508 قبل الميلاد، ويعتبر الملك (أحمس الأول) صاحب الانتصار العظيم في تحرير مصر من الهكسوس ، هو الجد الأكبر لحتشبسوت، ومؤسس الأسرة الثامنة عشر الفرعونية التي تنتمي إليها.



- لقد كانت (حتشبسوت) الوريثة الشرعية لعرش البلاد، حيث لم يكن هناك وريث شرعي من الذكور، ولكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها هو (تحوتمس الثاني)، من زوجة ثانوية تدعى (موت نفرت).





- تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.



- الملكة حتشبسوت هي الوحيدة التي أصبحت فرعونا، حيث لم يكن من حق المرأة أن تتولى عرش البلاد.



- حكمت حتشبسوت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرا عندما اعتلى العرش.



- منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح "فرعونا"، إلا أن حتشبسوت أكدت أنها ذات دم ملكي نقي باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكا.



- تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام 1903 في مقبرة بوادي الملوك بالأقصر.





- هي أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا؛ فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.



- حتشبسوت هي خامس ملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية القديمة، ويعتبرها علماء المصريات واحدة من أنجح ملوك المصريين القدماء.



- يعنى اسمها خليلة آمون المفضلة على السيدات، أو خليلة آمون درة الأميرات.



