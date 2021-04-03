بريطانيا تعلن إصابة 8 من رجال الشرطة جراء أعمال شغب في بلفاست

أصيب ثمانية من رجال الشرطة في إيرلندا الشمالية، جراء أعمال شغب اندلعت على هامش مظاهرة في عاصمة الإقليم مدينة بلفاست.

وأصدرت الشرطة، بيانًا قالت فيه إن مظاهرة محدودة نظمت في جنوب المدينة مساء أمس الجمعة، سرعان ما تحولت إلى اعتداء على عناصر الشرطة الحاضرين في الموقع، وأشار البيان إلى أن المشاغبين رشقوا الضباط بقطع مختلفة، منها حجارة ثقيلة وقضبان معدنية وألعاب نارية وأغطية لفتح شبكة المجاري.

وتعرض الضباط المصابين، لحروق وجروح في الرأس والأقدام، مضيفة أن سبعة أشخاص اعتقلوا في موقع الحادث.

وكانت قيادة الشرطة، دعت إلى التهدئة و"وقف هذا السلوك المروع فورا"، مناشدة كل من لديه النفوذ استخدامه من أجل وضع حد لأعمال الشغب.