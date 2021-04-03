Advertisements

بريطانيا تعلن إصابة 8 من رجال الشرطة جراء أعمال شغب في بلفاست

السبت 03/أبريل/2021 - 03:05 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
Advertisements

أصيب ثمانية من رجال الشرطة في إيرلندا الشمالية، جراء أعمال شغب اندلعت على هامش مظاهرة في عاصمة الإقليم مدينة بلفاست.

 

وأصدرت الشرطة، بيانًا قالت فيه إن مظاهرة محدودة نظمت في جنوب المدينة مساء أمس الجمعة، سرعان ما تحولت إلى اعتداء على عناصر الشرطة الحاضرين في الموقع، وأشار البيان إلى أن المشاغبين رشقوا الضباط بقطع مختلفة، منها حجارة ثقيلة وقضبان معدنية وألعاب نارية وأغطية لفتح شبكة المجاري.

 

وتعرض الضباط المصابين، لحروق وجروح في الرأس والأقدام، مضيفة أن سبعة أشخاص اعتقلوا في موقع الحادث.

 

وكانت قيادة الشرطة، دعت إلى التهدئة و"وقف هذا السلوك المروع فورا"، مناشدة كل من لديه النفوذ استخدامه من أجل وضع حد لأعمال الشغب.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بريطانيا الشرطة البريطانية أعمال عنف إصابة 8 من رجال الشرطة

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة اجتماع والد إيرلينج هالاند مع رئيس ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعتين

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شرطة أيرلندا الشمالية تعتقل 2 بتهمة قتل صحفية

شرطة أيرلندا الشمالية تعتقل 4 في التحقيق بمقتل الصحفية ليرا ماكي

"اعتقالات وضرب بالزجاجات الحارقة".. تطور سريع في الأحداث بـ "كتالونيا"

الانفصاليون في كتالونيا يدعون لإضراب يشل الإقليم... الجمعة

إصابة أكثر من 150 شخصًا بأعمال شغب في العاصمة اللبنانية

أعمال شغب واحتجاجات ضد سياسة حكومة نتنياهو بإسرائيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 م

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة