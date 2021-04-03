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يفتتحه رئيس الوزراء غدًا.. ما لا تعرفه عن معرض أهلا رمضان
السبت 03/أبريل/2021 - 03:07 م
ياسمين مبروك
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تسعى الحكومة المصرية، لتلبية احتياجات المواطنين، بافتتاح معارض "أهلًا رمضان"، غدًا الأحد، بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف منفذ، لعرض عشرات السلع الغذائية.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية أمام المواطنين:
١. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معارض "أهلا رمضان"، أبوابها أمام المواطنين، غدا الأحد، وذلك بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف منفذ.
٢. تعرض عشرات السلع الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 18 و28% لتلبية احتياجات الأسر، خلال شهر رمضان المبارك.
٣. توفر كل السلع الغذائية أمام المواطنين خلال الفترة بين 4 إلى 12 أبريل الجاري.
٤. يشارك عدد كبير من السلاسل التجارية تصل إلى 20 سلسلة تجارية تشارك في معارض "أهلا رمضان" من خلال تخصيص أماكن لعرض السلع الرمضانية، علاوة على الشوادر المنتشرة بكل المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، إضافة إلى كل منافذ المجمعات الاستهلاكية.
٥. وستشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، من خلال منافذ الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، بطرح كل المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكل السلع الغذائية والبقوليات أولًا بأول.
٦. وتقوم 21 سلسلة تجارية كبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها البالغ عددها 1345 فرعًا في مختلف المحافظات كفروع لمعارض "أهلًا رمضان".
٧. وتشارك منافذ مشروع جمعيتي، لأول مرة في معرض "أهلا رمضان"، إضافة إلى 161 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية ستشارك في المعرض بتخفيضات كبيرة، لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 18 إلى 28% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، علاوة على اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة.
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