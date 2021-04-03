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جمال عبدالرحيم: سأظل أحد جنود الجمعية العمومية للدفاع عن الصحافة وكرامة الصحفيين

السبت 03/أبريل/2021 - 03:07 م
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
ميسون أبو الحسن
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وجه جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، التهنئة لأعضاء مجلس النقابة الفائزين بانتخابات التجديد النصفي أمس.


وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك علينا جميعا انعقاد جمعيتنا العمومية لنقابتنا العريقة رغم الظروف الصعبة، الجميع فاز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، لا يوجد مهزوم، الكل في مركب واحد من أجل الدفاع عن هيبة النقابة وكرامة الصحفيين".


وأضاف "عبدالرحيم" أنه سيظل أحد جنود الجمعية العمومية للدفاع عن هيبة النقابة وكرامة الزملاء، موجهًا التهنئة للزملاء الفائزين، وتهنئة أخرى للذين لم يحالفهم التوفيق لمشاركتهم الإيجابية الفعالة في الانتخابات.


وفاز تحت السن كل من: أيمن عبدالمجيد وحصل على 1864 صوت، ودعاء النجار وحصلت على 1178 صوت، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحصل على 1045 صوت.


بينما فاز فوق السن كل من: محمد خراجة وحصل على 1338 صوت، وإبراهيم أبوكيلة وحصل على 1277 صوت، وحسين الزناتي وحصل على 1201 صوت.


وأعلنت اللجنة عن عن فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية،وحصل على 1965 صوت، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، من 3844 صوت صحيح لمقعد النقيب.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.

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