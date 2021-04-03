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تسجيل 4 حالات وفاة و331 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السبت 03/أبريل/2021 - 03:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، 4 حالات وفاة و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس في اسرائيل منذ بدء الجائحة 833707 إصابات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6220 شخصًا منذ بدء تفشي الجائحة. 

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