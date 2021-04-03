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تامر عاشور يرفع لافتة"كامل العدد" بحفله في المنارة

السبت 03/أبريل/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تألق النجم تامر عاشور، في حفله أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وسط حضور جماهيري كبير حيث رفع الحفل شعار"كامل العدد" وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.


وحضر تامر بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، الذي حرص على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحفل حتى يكون الحفل على أكمل وجه.


حرص عاشور، في بداية الحفل على توجيه التحية لجميع الحاضرين وخصوصًا والدته التي حرصت على حضور ذلك الحفل.




وأشعل تامر، الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "بقول عادي"،"خيالي"،"حكايات"،"آخر مقابلة"،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية"..
وغيرها التي لاقت تصفيق حار وتفاعل كبير من قبل الجمهور.


تامر عاشور يرفع لافتةكامل العدد بحفله في المنارة
تامر عاشور يرفع لافتةكامل العدد بحفله في المنارة
تامر عاشور يرفع لافتة"كامل العدد" بحفله في المنارة
تامر عاشور يرفع لافتة"كامل العدد" بحفله في المنارة

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