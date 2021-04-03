بإطلالة جذابة..درة تبهر جمهورها





نشرت الفنانة درة، مجموعة جديدة من الصور لها عبر الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت درة تظهر في الصور بإطلالة جذابة، ترتدي فستان أسود وبه الكثير من الألوان ، قامت بعمل تسريحة شعرها ضفائر وحازت الصور على الكثير من الاعجابات.





في سياق متصل، تستكمل درة تصوير فيلم "الكاهن" ويشارك في بطولته بجانها محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.





يعتبر الفيلم استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.

