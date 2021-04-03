Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 3-4-2021 أمام الجنيه المصري

السبت 03/أبريل/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.25 جنيه للشراء .
4.29 جنيه للبيع .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدرهم الاماراتي الاقتصاد اسعار الدرهم اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 10-3-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13-3-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 15-3-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 17-3-2021 أمام الجنيه المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة