"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف عُمان عند "+B" مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان السيادي على المدى الطويل والقصير الأمد عند "+B" و "B" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة.





وتوقع تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، بوقت متأخر من أمس الجمعة، أن تتراجع الضغوط الاقتصادية والمالية على موازنة عُمان اعتباراً من 2021، مع تقلص آثار انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.





وأشار التقرير، إلى تقديرات بارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 35 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2024، مقارنة بنسبة 14 بالمائة في العام الماضي.





وأفادت، أن تقييم التصنيف السيادي للسلطنة يعكس المسار التي حددته السلطات والذي يعد أكثر صلابة لتقليل العجز المالي المرتفع، مع سياسة إجراءات إصلاح قوية.





وألمح التقرير، إلى إمكانية رفع تصنيف السلطنة في حال أدت الإصلاحات المالية إلى تقليل تراكم صافي الدين الحكومي على المدى المتوسط، وتحسن آفاق النمو بشكل ملوحظ أكثر من التوقعات الحالية.





وحذر التقرير، من إمكانية خفض التصنيف في حال انخفاض قدرة الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية، ما يؤدي إلى زيادة الاحتياج للتمويل الخارجي بما بتجاوز التقديرات الحالية.



