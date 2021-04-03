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محافظ قنا: عرض البث المباشر لموكب المومياوات الملكية بميادين المحافظة

السبت 03/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه تم تجهيز شاشات عرض عملاقة  بعدد من ميادين المحافظة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين  لمشاهدة البث المباشر لفاعلية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ووصف الداودي  الحدث بالمبهر والفريد من نوعه، مؤكدا أن هذا الحدث العالمى والعمل الرائع  ليس له مثيل فى التاريخ القديم أو الحديث .

ودعا محافظ قنا كافة  المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد عبر شاشات التليفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.

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