Advertisements

رامي جمال يتألق في حفل المنارة ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال

السبت 03/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
رامي جمال يتألق في حفل المنارة ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال


تألق النجم رامي جمال في حفله أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وسط حضور جماهيري كبير.




صعد رامي جمال، على خشبة المسرح باغنية "بقالي سنين" وسط هتافات جميع الحاضرين.

و قدم رامي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى".

وهبط رامي جمال من على المسرح ليغني وسط الجمهور والتف حوله جميع الحاضرين ليلتقطوا معه الصور التذكارية.


وكانت مفاجأة الحفل هي تقديم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا احتفل رامي، مع الجمهور بعيد ميلاده. ".

رامي جمال يتألق في حفل المنارة ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال
رامي جمال يتألق في حفل المنارة ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة