رامي جمال يتألق في حفل المنارة ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال





تألق النجم رامي جمال في حفله أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وسط حضور جماهيري كبير.









صعد رامي جمال، على خشبة المسرح باغنية "بقالي سنين" وسط هتافات جميع الحاضرين.



و قدم رامي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى".



وهبط رامي جمال من على المسرح ليغني وسط الجمهور والتف حوله جميع الحاضرين ليلتقطوا معه الصور التذكارية.





وكانت مفاجأة الحفل هي تقديم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا احتفل رامي، مع الجمهور بعيد ميلاده. ".



