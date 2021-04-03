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استنفار أمني بالقاهرة لتأمين موكب المومياوات الملكية
السبت 03/أبريل/2021 - 03:39 م
هبة عبد الحفيظ
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استنفرت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعززت من انتشارها بمحيط ميدان التحرير لتأمين موكب نقل 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.
وانتشرت القوات بمحيط المتحف المصري بالتحرير وبمحيط متحف الحضارة، حيث من المنتظر أن تتم عملية النقل وسط حراسة مشددة.
وعززت القوات من تواجدها بخط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحماية المنشآت المهمة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.
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