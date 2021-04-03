استنفار أمني بالقاهرة لتأمين موكب المومياوات الملكية

استنفرت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعززت من انتشارها بمحيط ميدان التحرير لتأمين موكب نقل 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.





وانتشرت القوات بمحيط المتحف المصري بالتحرير وبمحيط متحف الحضارة، حيث من المنتظر أن تتم عملية النقل وسط حراسة مشددة.



