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التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد وإيبار في الدوري الاسباني
السبت 03/أبريل/2021 - 03:31 م
محمد أيمن
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة إيبار في الموقعة التي يحتضنها ملعب إستاد الفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.
وجاءت تشكيلة الملكي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : تيبوا كورتوا.
خط الدفاع : ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي ، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط : كاسيميرو ، لوكا مودريتش ، مارسيلو.
خط الهجوم : إيسكو ، كريم بنزيما ، ماركو أسينسيو.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
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