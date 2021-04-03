نيجيريا تعلن مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح غرب البلاد

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم السبت، مقتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، هاجم نحو 200 مسلح قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية وقوع الهجمات يوم السبت.