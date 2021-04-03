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المريخ السودني يسجل الهدف الثاني في شباك الأهلي
السبت 03/أبريل/2021 - 03:42 م
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تمكن فريق المريخ السودني في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة ٣٥ أضاف سيف الدين تيري الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي وأسكنها الشباك مسجلا الهدف الثاني.
ويتقدم المريخ السوداني على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.
خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.
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