"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

قال المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، إن الحالة المرور على كافة محاور القاهرة أكثر من ممتازة، وأقل من معدلاتها الطبيعية ولا توجد أي كثافات مرورية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي معوقات مرورية ورجال الإدارة العامة للمرور بالقاهرة منتشرة على كافة المحاور ويتم متابعة الحركة المرورية أولا بأول.





وأضاف "عجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع "نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه سيتم إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية مساء اليوم من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة ومنصف، وسيتم تفعيل خطة التحويلات المرورية التي تم وضعها من قبل الإدارة العامة للمرور.



