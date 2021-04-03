Advertisements

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، إن الحالة المرور على كافة محاور القاهرة أكثر من ممتازة، وأقل من معدلاتها الطبيعية ولا توجد أي كثافات مرورية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي معوقات مرورية ورجال الإدارة العامة للمرور بالقاهرة منتشرة على كافة المحاور ويتم متابعة الحركة المرورية أولا بأول.

وأضاف "عجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع "نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه سيتم إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية مساء اليوم من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة ومنصف، وسيتم تفعيل خطة التحويلات المرورية التي تم وضعها من قبل الإدارة العامة للمرور.

وتابع رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، أنه سيتم بدء إخلاء مناطق ميدان التحرير والكورنيش وتفريغ كافة المحاور الخاصة بخط سير المركب من السيارات تمامًا اعتبارًا من السادسة مساءً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرور القاهرة بوابة الفجر المومياوات الملكيه المتحف القومي في الفسطاط المتحف القومى الفجر

أخبار تهمك

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة