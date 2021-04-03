"المرور" تغلق 7 طرق بالقاهرة والجيزة أثناء نقل المومياوات الملكية

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة، عددًا من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل وذلك على النحو التالي:-





- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.





- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي .



