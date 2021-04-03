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مواعيد غلق الطرق بالقاهرة لمرور موكب المومياوات.. انفوجراف

السبت 03/أبريل/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالى:

1.غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

2.غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

3.غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

4.وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).
مواعيد غلق الطرق بالقاهرة لمرور موكب المومياوات.. انفوجراف
مواعيد غلق الطرق بالقاهرة لمرور موكب المومياوات.. انفوجراف

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