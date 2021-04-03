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الكويت والإمارات تبحثان تعزیز الاستثمارات المشتركة

السبت 03/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
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بحث نائب رئیس مجلس الأعمال الكویتي بدبي فراس السالم مع سفیر دولة الإمارات العربیة المتحدة لدى دولة الكویت مطر النیادي كیفیة تطویر العلاقات الثنائیة وتعزیز الاستثمارات البینیة.

وأضاف السالم –بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا" -الیوم السبت أن اللقاء تناول المستجدات الاقتصادیة وكیفیة تطویر العلاقات الكویتیة الاماراتیة المتمیزة وتحدیات المرحلة المقبلة والتسھیل على قطاع الأعمال والمستثمرین الكویتیین في الامارات.

وذكر أن العلاقات بین البلدین متمیزة على جمیع الأصعدة قائلا: "دائما ما نلقى حسن المعاملة كمستثمرین كویتیین من قبل المسؤولین بالامارات ما ساھم بتنمیة أعمالھم وأنشطتھم في السوق الاماراتي".

وبین أن المجلس ھو أول مظلة رسمیة تجمع القطاع الخاص الكویتي بالخارج في ھذا السوق الحیوي والمھم.

 

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