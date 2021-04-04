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تقلبات وحرارة.. تحذيرات من الأرصاد للمصريين

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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وجه مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمصريين خلال الساعات الأخيرة، بشأن حالة الطقس بالبلاد، وذلك في ضوء توقعات الهيئة للمناخ الذي ستشهده مصر.

ارتفاع في درجات الحرارة
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحدـ ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

سبب ارتفاع درجات الحرارة
وقال خبراء الأرصاد الجوية: "يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غدا الأحد حتى نهاية الأسبوع نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية".

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة ترتفع نهارا بينما تبقي درجات الحرارة الصغري منخفضة خلال هذه الفترة.

تقلبات في الأحوال الجوية
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، وتظهر حركة الرياح في معظم المحافظات مع انتشار الأتربة العالقة بالجو وارتفاع في درجات الحرارة من 3 إلى 8 درجات بداية من يوم الأحد 4 أبريل.

أتربة عالقة
ويوم الإثنين ستشهد البلاد أتربة عالقة في النهار على مناطق في القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات جنوب الصعيد والوجه البحري، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد في يوم الثلاثاء المقبل ظهور أتربة عالقة في فترة النهار، على مناطق من القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات الوجه البحري وجنوب الصعيد.

وتشهد أيضا البلاد خلال هذا اليوم نشاطا في حركة الرياح على مدن أقصى غرب البلاد وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة، بهدف الحد من الآثار الناجمة عن تقلبات الأحوال المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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