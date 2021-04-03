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الأهلي يتأخر أمام المريخ السوداني في الشوط الأول بثنائية

السبت 03/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأخر الأهلي في الشوط الأول أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الفريق المغربي المباراة على عكس المتوقع حيث تسلم سيف الدين مالك بخيت الكرة في الدقيقة ٢ وسدد الكرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وتسلم محمد مجدي أفشة الكرة من الناحية اليمنى ليمررها عرضيك داخل منطقة الجزاء لكنها طويلة على محمد شريف وتخرج لركلة مرمى.

وفي الدقيقة ٧رواغ محمد أفشة مدافع المريخ السوداني لكن رمضان عجب تدخل في الوقت المناسب ووضع قدمه أمام الكرة لتتحول لركلة ركنية.


ومرر محمد الشريد تمريرة طولية في الدقيقة ١٠ لكنها وصلت سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في اللقاء.


ومع حلول الدقيقة ١٤ تسلم رمضان عجب الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها قوية وترتطم بأقدام ياسر إبراهيم مدافع الضيوف وتتحول إلى ركلة ركنية.


وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ١٦ نفذها محمد مجدي أفشة داخل منطقة جزاء المريخ السوداني على رأس ياسر إبراهيم الذي مررها لمحمد شريف لكن الأخير أضاعها بغرابة فوق العارضة.

واستمر ضغط الأهلي ليمرر محمد شريف الكرة لزميله مروان محسن داخل منطقة الجزاء حيث سددها قوية لكن مدافع المريخ كان لها بالمرصاد وحولها إلى ركلة ركنية في محاولة أهلاوية أخرى.


وحصل محمد الرشيد لاعب المريخ السوداني على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٢٢ بعد تدخله العنيف على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي.



وفي الدقيقة ٢٦ نجح فريق المريخ السوداني في إحراز الهدف الأول  عن طريق رمضان عجب بضربة رأسية رائعة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.


بعد الهدف حصل رمضان عجب على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء بعد تدخله القوي على أيمن أشرف في وسط ملعب الفريق السوداني.

وفي الدقيقة ٣٥ أضاف سيف الدين تيري الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي وأسكنها الشباك مسجلا الهدف الثاني.


واحتسب حكم اللقاء ضربة الجزاء لصالح المريخ السوداني في الدقيقة 44 واهدرها اللاعب رمضان عجب لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح المريخ السوداني.

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