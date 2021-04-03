الأهلي يتأخر أمام المريخ السوداني في الشوط الأول بثنائية

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الأهلي يتأخر أمام المريخ السوداني في الشوط الأول بثنائية
السبت 03/أبريل/2021 - 03:52 م
علي نبوي
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تأخر الأهلي في الشوط الأول أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بدأ الفريق المغربي المباراة على عكس المتوقع حيث تسلم سيف الدين مالك بخيت الكرة في الدقيقة ٢ وسدد الكرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وتسلم محمد مجدي أفشة الكرة من الناحية اليمنى ليمررها عرضيك داخل منطقة الجزاء لكنها طويلة على محمد شريف وتخرج لركلة مرمى.
وفي الدقيقة ٧رواغ محمد أفشة مدافع المريخ السوداني لكن رمضان عجب تدخل في الوقت المناسب ووضع قدمه أمام الكرة لتتحول لركلة ركنية.
ومرر محمد الشريد تمريرة طولية في الدقيقة ١٠ لكنها وصلت سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في اللقاء.
ومع حلول الدقيقة ١٤ تسلم رمضان عجب الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها قوية وترتطم بأقدام ياسر إبراهيم مدافع الضيوف وتتحول إلى ركلة ركنية.
وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ١٦ نفذها محمد مجدي أفشة داخل منطقة جزاء المريخ السوداني على رأس ياسر إبراهيم الذي مررها لمحمد شريف لكن الأخير أضاعها بغرابة فوق العارضة.
واستمر ضغط الأهلي ليمرر محمد شريف الكرة لزميله مروان محسن داخل منطقة الجزاء حيث سددها قوية لكن مدافع المريخ كان لها بالمرصاد وحولها إلى ركلة ركنية في محاولة أهلاوية أخرى.
وحصل محمد الرشيد لاعب المريخ السوداني على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٢٢ بعد تدخله العنيف على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي.
وفي الدقيقة ٢٦ نجح فريق المريخ السوداني في إحراز الهدف الأول عن طريق رمضان عجب بضربة رأسية رائعة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.
بعد الهدف حصل رمضان عجب على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء بعد تدخله القوي على أيمن أشرف في وسط ملعب الفريق السوداني.
وفي الدقيقة ٣٥ أضاف سيف الدين تيري الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي وأسكنها الشباك مسجلا الهدف الثاني.
واحتسب حكم اللقاء ضربة الجزاء لصالح المريخ السوداني في الدقيقة 44 واهدرها اللاعب رمضان عجب لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح المريخ السوداني.
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