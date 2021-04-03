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18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

السبت 03/أبريل/2021 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أنها ليست مقتنعة بأن الإجراءات المتخذة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا، لأنه لا يجري تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الولايات.

 

وفي ديمسبر الماضي، شددت ألمانيا من إجراءات العزل العام، لاحتواء موجة ثانية من الإصابات، والتي تحولت الآن إلى موجة ثالثة، لكن مع عدد أقل من الوفيات.

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