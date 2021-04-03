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مذبحة في بيراميدز بعد نهاية الموسم

السبت 03/أبريل/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة فيما يتعلق بنادي بيراميدز خلال الموسم المقبل ومستقبل نجوم الفريق.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إدارة بيراميدز استقرت على رحيل كل اللاعبين الكبار في الفريق خلال الموسم المقبل وإعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز ستمنح اللاعبين الكبار مستحقاتهم بالكامل قبل رحيلهم وتسوية كافة الأمور لهم.

وأوضح أن الإدارة ستتجه لسياسة جديدة في التعاقدات بداية من الموسم المقبل.

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