آية حماد.. ابنة كفر الشيخ تفوز ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب المحافظ، آية حمادة، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ بطلة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين للعام الثالث على التوالي، وسبق لها الفوز ببطولة العالم لرفع الاثقال للمكفوفين عام 2019م،وحصلت على 8 ميداليات، منهم 6 ذهب وميدالية فضيه وأخرى برونزية، وتستعد للمشاركة في بطولة العالم المقبلة بجورجيا.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن أيه حمادة بطلة الجمهورية ضربت أروع الأمثلة في التحدي والصبر،لتكون نموذجًا يحتذى به،فلم تكتف بالحصول على بطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين مرة واحدة ولكن أصرت على الاحتفاظ بالبطولة للعام الثالث على التوالي، إضافة لفوزها ببطولة العالم عام 2019، وتسعد لبطولة العالم المقبلة لترفع اسم مصر عاليًا.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يقدم التهنئة للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية والطلاب، المسئولين بمدرسة النور للمكفوفين، وطلاب مدرسة النور، والابطال من ذوي الهمم الذي تحدوا كل الظروف وواصلوا نجاحاتهم في العديد من المجالات والانشطة، وأثبتوا أنهم قادرون على تحقيق المستحيل بإذن الله معتمدين على ربهم، واثقين في أنفسهم وقدراتهم التي منحها الله لهم.