مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب 5 يونيو بالجزائر.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل





خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - إمام عاشور





مهاجم صريح:- أحداد.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، فيما يأتي مولودية الجزائر صاحب الأرض والضيافة، في الترتيب الثاني برصيد ثماني نقاط.