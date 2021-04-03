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موناكو يكتسح ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

السبت 03/أبريل/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
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صعد فريق موناكو إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على ميتز 4-0 اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة 31 من المسابقة.


ورفع موناكو رصيده إلى 62 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وليل ونقطتين أمام ليون، انتظاراً لنتائج باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد ميتز عند 42 نقطة في المركز التاسع.


وافتتح سيسك فابريغاس التسجيل لموناكو من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم أضاف كيفن فولاند الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52.


بعدها سجل وسام بن يدر الهدفين الثالث والرابع لموناكو في الدقيقتين 77 و89، وجاء ثانيهما من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد طرد جون بوي من صفوف ميتز.

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