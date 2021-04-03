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عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

السبت 03/أبريل/2021 - 04:02 م
الاهلي والمريخ
الاهلي والمريخ
الفجر الرياضي
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نشبت مشاداة قوية بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله في الفريق محمد هاني بعد نهاية الشوط الأول من مباراة  الفريق الأحمر أمام المريخ السوداني.

وبعد نهاية الشوط الأول دخل الثنائي محمد الشناوي ومحمد هاني في مشادة قوية لكن لاعبي الأهلي تدخلوا في الوقت المناسب ونجحوا في تهدئة الأمور بين كلا اللاعبين.

ويتأخر الأهلي أمام مضيفه المريخ السوداني متأخرا بهدفين دون رد في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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مشادة رياضة الشناوي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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