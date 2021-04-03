وزير السياحة اليوناني يصل مصر لحضور موكب المومياوات الملكية

وصل هاريس ثيوشاريس "Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، ونيقولاوس جاريليديس "Nikolaos Garilidis" السفير اليوناني إلى القاهرة لحضور موكب المومياوات الملكية.





جاء ذلك في إطار الزيارة الحالية لوزير السياحة اليوناني لمصر تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.





والتقى الوزيران حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة واستئناف الحركة السياحية بين البلدين، والحركة السياحة حول العالم، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية Sea Cruises.





وشهد اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.





وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة اليوناني على حرصه على المشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، لافتا الي أنه في زيارة لمصر لمدة 36 ساعة فقط للمشاركة في حضور هذا الحدث الفريد.



