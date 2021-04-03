بالخيول.. الغردقة تحتفل باليوم العالمي للتوحد (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع أكاديمية الغردقة للفروسية إحتفالًا بالتزامن مع اليوم العالمى للتوحد داخل مزرعة الخيول، وذلك بحضور ما يقرب من 40 من ذوى القدارات والهمم.



كانت الدراسات أثبتت تحقق فوائد عديدة من ركوب الخيل للأطفال والصبية الذين يعانون أشكالًا مختلفة من الإعاقة أو الاضطرابات الحركية أو النمائية، ومنها متلازمة داون أو التوحد، وغيرها من المتلازمات الوراثية، ومجال تأهيل ذوي الإعاقة إسوة بغير ذلك من الأساليب العلاجية الحديثة، كالعلاج بالرسم أو الرقص أو الموسيقى، وغيرها.



من جانبها أشارت سالى محمود منسق مركز القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، يجب العمل على دمج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في المجتمع بشكل صحيح؛ وذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 إبريل عام 2007، واحتفل العالم به لأول مرة في عام 2008.



أضاف أحمد القوصى رئيس أكاديمية الغردقة للفروسية، العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات متلازمة داون والتوحد وغيرها الكثير، ولهذه الطريقة في العلاج العديد من الفوائد منها التدعيم بالثقة بالنفس وتنمية القدرات والمساعدة على التشافي من الإعاقة. ويتم العلاج عن طريق الخيل تحت قيادة الدكتورة سعاد شحاتة اول أخصائية تخاطب وعلاج بالخيل في البحر الاحمر والصعيد.