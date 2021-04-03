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تشيلسي يتلقى خسارة تاريخية من بروميتش بخماسية في الدوري الإنجليزي

السبت 03/أبريل/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
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تلقى نادي تشيلسي خسارة تاريخة من ضيفه ويست برومويتش ألبيون بنتيجة 5-2 اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ورفع ويست برومويتش ألبيون رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.


وبات تشيلسي مهدداً بفقدان المركز الرابع حيث يتفوق بفارق نقطتين أمام وست هام، الذي يحل ضيفاً على وولفرهامبتون مساء الإثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام الذي يحل ضيفاً على نيوكاسل مساء الأحد ضمن المرحلة نفسها.


وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم رد ويست برومويتش بهدفين سجلهما ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.


وفي الشوط الثاني، سجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لويست برومويتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشيلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71.


وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست برومويتش.
وعانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد تياغو سيلفا في الدقيقة 29 لحصوله على الإنذار الثاني.

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تشيلسي الدورى الإنجليزي

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