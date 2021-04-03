وزير السياحة اليوناني يزور منطقة أهرامات الجيزة



زار صباح اليوم، وزير السياحة اليوناني، وسفير اليوناني بالقاهرة، منطقة أهرامات الجيزة، حيث رافقهما خلال الزيارة المهندس أحمد يوسف، وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذي قدم لهم شرحاً وافياً عن تاريخ المنطقة وآثارها.



جاء ذلك على هامش زيارة الوزير إلى مصر لحضور موكب المومياوات الملكية الذي سينطلق مساء اليوم من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي الحضارة المصرية.



كما اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، ثم توجهوا الي منطقة البانوراما حيث حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بها لتسجيل زيارتهم، واختتموا جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبو الهول.



وخلال الجولة أعرب وزير السياحة اليوناني عن سعادته بزيارة الهرم الأكبر من الداخل العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، كما تسأل عن طريقة نحت تمثال أبو الهول وعن تاريخ التمثال.