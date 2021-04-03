"حالته مستقرة".. نادية مصطفى تكشف حقيقة تدهور حالة هاني مهنا الصحية

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن تطورات حالة الموسيقار هاني مهنا عقب إصابته بفيروس كورونا.



وكتبت "مصطفى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "أصدقائى وأحبائى.. نظرًا للأخبار المغلوطه فى بعض المواقع عن حالة الموسيقار الغالى الاستاذ هانى مهنى احب أطمنكم هو بالفعل أصيب بكورونا ولكنه يعالج فى المنزل وليس فى المستشفى كما أشيع ولم يذهب للمستشفى إلا عندما ذهب لعمل الأشعة والتحاليل فقط ثم ذهب للمنزل".



وتابعت: "وحالته الحمد لله مستقرة جدًا وفى تحسن وليس كما أشيع.. ولأن الدعاء يرد القدر أرجوكم ادعوا له أن يتم شفاؤه على خير وكلمة فى أذن كل من أشاع بأخبار كاذبة دون أن يكلف خاطره بأن يتحرى الحقيقة رفقًا بحالته النفسية وبأهله".