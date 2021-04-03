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أرتيتا يعول على "النني" أمام ليفربول

السبت 03/أبريل/2021 - 04:30 م
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
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استقر الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التي سيدفع بها في مواجهة ليفربول مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية فإن محمد النني سيكون لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب أرتيتا أمام ليفربول على ملعب الإمارات مساء اليوم، ضمن منافسات البريمير ليج.

ومن المنتظر أن يبدأ أرتيتا مباراة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: جابرييل، ماري، تيرني، بيليرين.

خط الوسط: بارتي، محمد النني، أوديجارد.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، نيكولاس بيبي.

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