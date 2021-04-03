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تحديد موعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

السبت 03/أبريل/2021 - 04:30 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجارية 2020 – 2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 18 أبريل الجاري موعدًا لمباراة الزمالك والأهلي في لقاء قمة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الرابعة من البطولة المحلية، بعدما كان مقررا اقامة المباراة في 28 ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب دواعي أمنية قبل تحديد الموعد الجديد للقاء.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مجددًا ولكن نفى مسئولي اتحاد الكرة تلك الأنباء وأكدوا إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفا يوم 18 أبريل الجاري.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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