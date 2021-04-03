عاجل.. الزراعة تستحدث نظام زراعي جديد لزيادة إنتاجية قصب السكر

قالت وزارة الزراعة إنها استحدثت نظام جديد لزراعة قصب السكر، سيرفع من إنتاجية البلاد من هذا المحصول وكميات المياه المستخدم في زراعته التى تتركز في صعيد مصر.





وكشف لدكتور ايمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية ان هناك لجنة من هيئة تنمية الصعيد ويمثلها اللواء مهندس حسن العفيفي والهيئة العربية للتصنيع ويمثلها المهندس سيد الدرمللي والمهندس محمد مسعد بالاضافة الى مدير معهد المحاصيل السكرية قامت بالمرور علي محطات البحوث الزراعية بكوم امبو بأسوان والمطاعنة بالاقصر وشندويل بسوهاج لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة باحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة.





واضاف مدير معهد المحاصيل السكرية أن زراعة قصب السكر بنظام الشتلات المعتمدة والري الحديث يسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاج الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الانتاج مما يعود بالنفع على المزارعين

كما ان طريقة الزراعة بالشتل هي حاليا احدث تقنية مستخدمة في زراعة قصب السكر في اكبر دول زراعة قصب السكر، وانها ستعتبر نقله نوعيه في انتاج وزراعة قصب السكر في مصر ووزارة الزراعة تسعى حاليا الى التوسع في زراعتها نظرا لمردودها الايجابي على المزارعين وعلى النهوض بصناعة السكر واشار الى ان مساحة زراعة قصب السكر في مصر تبلغ حوالي 360 الف فدان وتتركز في محافظات الصعيد حيث الظروف المناخية الملائمة





والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية بين: مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.