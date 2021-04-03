Advertisements

عاجل.. الزراعة تستحدث نظام زراعي جديد لزيادة إنتاجية قصب السكر

السبت 03/أبريل/2021 - 04:10 م
قصب السكر
قصب السكر
محمد عصام
Advertisements
قالت وزارة الزراعة إنها استحدثت نظام جديد لزراعة قصب السكر، سيرفع من إنتاجية البلاد من هذا المحصول وكميات المياه المستخدم في زراعته  التى تتركز في صعيد مصر.

وكشف لدكتور ايمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية ان هناك لجنة من هيئة تنمية الصعيد ويمثلها اللواء مهندس حسن العفيفي والهيئة العربية للتصنيع ويمثلها المهندس سيد الدرمللي والمهندس محمد مسعد بالاضافة الى مدير معهد المحاصيل السكرية قامت  بالمرور علي محطات البحوث الزراعية بكوم امبو بأسوان والمطاعنة بالاقصر وشندويل بسوهاج لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة باحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة.

واضاف مدير معهد المحاصيل السكرية أن زراعة قصب السكر بنظام الشتلات المعتمدة والري الحديث يسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاج الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الانتاج مما يعود بالنفع على المزارعين
كما ان طريقة الزراعة بالشتل هي حاليا احدث تقنية مستخدمة في زراعة قصب السكر في اكبر دول زراعة قصب السكر، وانها ستعتبر نقله نوعيه في انتاج وزراعة قصب السكر في مصر ووزارة الزراعة تسعى حاليا الى التوسع في زراعتها نظرا لمردودها الايجابي على المزارعين وعلى النهوض بصناعة السكر واشار الى ان مساحة زراعة قصب السكر في مصر تبلغ حوالي 360 الف فدان وتتركز في محافظات الصعيد حيث الظروف المناخية الملائمة

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية بين:  مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة