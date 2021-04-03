استقبال مدير إدارة بنها التعليمية الجديد بالطبل والمزمار

قرر ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، إحالة المتسبب في احتفالية إدارة بنها، باستقبال المدير العام الجديد خالد جرامون بالطبل والمزامر البلدي للتحقيق.



كان قد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو وصور للاحتفالية وماشهدته من عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي بين العاملين بالإدارة بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء والتعليمات الواردة من الوزارة.



واكدت المديرية في بيان إعلامي اليوم، أن هذه الاحتفالية التي وقعت الخميس الماضي، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتمت للعملية التعليمية، واصفة طريقة الاستقبال بانها غير تربوي نهائيا.



في سياق متصل شدد ياسر محمود وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، وعدم التهاون مع المقصرين وأصحاب المصالح، وأننا نسعى جميعا للمحافظة على كيان المنظومة التعليمية، ونهضة التعليم بالقليوبية، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية.



كان العاملون بإدارة بنها التعليمية قد استقبلوا الخميس الماضي، خالد جرامون مدير عام الإدارة الجديد بالطبل والمزمار البلدي احتفالا بتوليه المنصب، عقب قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتعيينه مديرا عاما لإدارة بنها التعليمية.



وشهدت الإدارة أجواء احتفالية مع أول يوم لاستلامه العمل بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كان في استقباله عبدالرحمن فتح الباب وكيل الإدارة والقائم بأعمال مدير الإدارة السابق وعدد من الموظفين.