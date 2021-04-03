Advertisements

عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2021 للأهل والأصدقاء

السبت 03/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية عبارات تهنئة رمضان 2021، يحرص على فعلها المسلمين كافة، مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، حيث يتبادل الناس أجمل الصور وأرقى العبارات للأهل والأحباب والأصدقاء، وكل عام وانتم بخير:

عبارات تهنئة رمضان 2021

- كل رمضان والأمة الإسلامية ألف خير.

- اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا القبول والعتق من النيران.

- أهنئكم بقدوم الشهر الكريم، فلنشاهد شهر رمضان في اليمن خيرًا وبركاته.

- بارك الله فيك بالخير اليمن وبركاته.

- بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ، مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان، وكل عام وأنتم بخير.

- رمضان ياشهر الله، فيك الخير والطاعات، تباركت ياضيف الرحمن، اشتقنا اليك يارمضان، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بخير.

- ذهبت بعيدًا منذ عام، ياشهر البركة والصيام، وأطل هلالك هذا العام بالنور والرحمة والسلام.

- أسالك ربي بكرامة بيتك الحرام، لاتحرمنا خيرات شهرك الفضيل، ودمتم بخير في هذا العام وكل عام.

- رفع الله قدرك، وفرج همك، وبلغك شهر رمضان الذي أحبه ربك، ودمت لمن يحبك.

- تتهافت القلوب لاستقبالك ياشهر الله، تتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة.

- نتبادل المحبة والدعوات الصادقة، ومن القلب نهني الأحباب، وكل سنة وأنتم طيبين.

- نادر تشوف الكرم في كل البشر، والنادر موجود بكل يوم وليلة بشهر الخيرات والجود.

- نفطر الصيام ونسحر الغاليين، ونبتهل ونصلي ونكرم المحتاج والفقير، وفي ميزان أعمالنا عسى يارب يتقبل منا ومنكم.

- أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

- اللهم بلغنا رمضان، واعنا على الصيام، والقيام وقراءة القرآن.

-اللهم اجعلنا وإياكم من الفرحين حين يقال: «أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم».

- وفقنا الله جميعًا لحسن الصيام والقيام.

- شعُور إن رمضان قرب كافي يمليك راحة نفسية اللهُم بلغنا رمضان.

- أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبالأن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

أخبار تهمك

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يستخدم "ميدو" من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة المطرب أحمد كامل بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة قوية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

01:04 م

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

02:11 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

07:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة