عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2021 للأهل والأصدقاء

ننشر لكم في السطور التالية عبارات تهنئة رمضان 2021، يحرص على فعلها المسلمين كافة، مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، حيث يتبادل الناس أجمل الصور وأرقى العبارات للأهل والأحباب والأصدقاء، وكل عام وانتم بخير:





عبارات تهنئة رمضان 2021





- كل رمضان والأمة الإسلامية ألف خير.





- اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا القبول والعتق من النيران.





- أهنئكم بقدوم الشهر الكريم، فلنشاهد شهر رمضان في اليمن خيرًا وبركاته.





- بارك الله فيك بالخير اليمن وبركاته.





- بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ، مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان، وكل عام وأنتم بخير.





- رمضان ياشهر الله، فيك الخير والطاعات، تباركت ياضيف الرحمن، اشتقنا اليك يارمضان، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بخير.





- ذهبت بعيدًا منذ عام، ياشهر البركة والصيام، وأطل هلالك هذا العام بالنور والرحمة والسلام.





- أسالك ربي بكرامة بيتك الحرام، لاتحرمنا خيرات شهرك الفضيل، ودمتم بخير في هذا العام وكل عام.





- رفع الله قدرك، وفرج همك، وبلغك شهر رمضان الذي أحبه ربك، ودمت لمن يحبك.





- تتهافت القلوب لاستقبالك ياشهر الله، تتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة.





- نتبادل المحبة والدعوات الصادقة، ومن القلب نهني الأحباب، وكل سنة وأنتم طيبين.





- نادر تشوف الكرم في كل البشر، والنادر موجود بكل يوم وليلة بشهر الخيرات والجود.





- نفطر الصيام ونسحر الغاليين، ونبتهل ونصلي ونكرم المحتاج والفقير، وفي ميزان أعمالنا عسى يارب يتقبل منا ومنكم.





- أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.





- اللهم بلغنا رمضان، واعنا على الصيام، والقيام وقراءة القرآن.





-اللهم اجعلنا وإياكم من الفرحين حين يقال: «أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم».





- وفقنا الله جميعًا لحسن الصيام والقيام.





- شعُور إن رمضان قرب كافي يمليك راحة نفسية اللهُم بلغنا رمضان.





- أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبالأن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.