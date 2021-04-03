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بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة جالطة سراي ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

السبت 03/أبريل/2021 - 04:30 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علاء خليف
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يحل فريق جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه محترفنا المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ضيفا على فريق هاتاي سبور مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

تنطلق مباراة جالاتا سراي مع هاتاي سبور في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق 3 أبريل، على ملعب "أتاتورك" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري التركي الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

وستذاع مباراة جالاتا سراي مع مضيفه هاتاي سبور عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والرسمي لمختلف الدوريات العالمية والبطولات الكروية الكبرى هذا الموسم.

ومن المنتظر مشاركة نجم منتخب مصر مصطفى محمد في التشكيلة الأساسية لفريق جالاتا سراي بعدما أصبح من العناصر الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الفني لقيادة هجوم الفريق التركي بجوار اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو.

وشارك مصطفى محمد في 10 مباريات مع فريق جالاتا سراي التركي حتى الآن ومنذ انتقاله لصفوف الفريق في الشتاء الماضي قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، وسجل 6 أهداف مع الفريق بالموسم الجاري.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 61 نقطة من 19 انتصار و4 تعادلات و7 هزائم، خلف فريق بشكتاش المتصدر برصيد 64 نقطة، بينما يحتل فريق هاتاي سبور المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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مصطفى محمد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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