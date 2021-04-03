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لدواع أمنية.. تأجيل اعادة محاكمة متهم جديد بحرق كنيسة كفر حكيم

السبت 03/أبريل/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الاولي ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل اعادة محاكمة متهم جديد تم القبض عليه مؤخرًا في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة "، وذلك لجلسة الخميس المقبل الموافق 8 ابريل لتعذر حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشاة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف.

كشفت التحقيقات التي أجراها محمد علي، وكيل نيابة مركز إمبابة، قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهما.

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