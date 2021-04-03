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محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة

السبت 03/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية بمدينة إسنا، لتفقد سير العمل بالمشروع لمتابعة الأعمال وكفاءة الأداء ونسب التنفيذ على أرض الواقع في إطار المتابعة الدورية للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت

وبدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الكلابية بطول 13 كم، وذلك ضمن أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة بمدينة إسنا بإجمالي أطوال 84 كم، حيث يتم تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع على مستوى محافظة الأقصر بإجمالي أطوال 305 كم، بتكلفة تبلغ 970 مليون جنيها تقريبا.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال الإحلال والتجديد وصيانة ورفع كفاءة محطة مياه شرب الكلابية النقالي، التي تم إنشائها عام 1995، حيث تجري أعمال إحلال وتجديد للمحطة وتغيير المحركات والطلمبات لرفع قدرتها من 4 بار إلى 9 بار، وذلك بهدف القضاء على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمناطق المرتفعة والمحرومة بالقرية والمناطق المجاورة بالكلابية الغربية والشرقية.
كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال مشروع تركيب الغاز الطبيعي لقرى النجوع والتي من المقرر الإنتهاء منها قريبا قبل حلول شهر رمضان الكريم، ليتم البدء في أعمال الرصف فور الإنتهاء من تركيب الغاز، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى قرية الدير لمتابعة أعمال مد وتدعيم وتطوير شبكات مياه الشرب بالقرية، حيث يتم أعمال مد وتدعيم لمياه الشرب بالقرية بطول 15 كم ضمن أعمال مد وتدعيم على مستوى مدينة إسنا بإجمالي أطوال 54 كم، حيث استمع المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة إلى معدلات نسب التنفيذ التي تجري بصورة متقدمة حيث تم تنفيذ 50% من الأعمال المقررة خلال مدة 15 يوما.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك وزارة التنمية المحلية وكل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة
محافظ الأقصر يتابع مشروع تطوير القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة

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