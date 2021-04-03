تعديلات مرورية جديدة بالدقهلية استعدادا لرمضان





وذلك بعد دراسة شاملة لكافة مداخل المدينة من الادارة الهندسية برئاسة المهندس محمد حسين مدير الادارة الهندسية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة والعقيد إسلام رمزي وكيل الإدارة للعمليات والعقيد دكتور حاتم طه وكيل الإدارة للتراخيص والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس المباحث وضباط وافراد الإدارة،



وشملت التحويلات المرورية الجديدة المدخل الجنوبي لمدينة المنصورة وهى منطقة ميدان سندوب الداخلي والخارجي والطرق المؤدية له والتي تمثل أهم اماكن الكثافات وذلك سواء بالنسبة لأبناء مدينة المنصورة أو بالنسبة لكل زوار المدينة من المدن المجاورة والواقعة بنطاق جنوب المحافظة كما أنه يمثل أحد أهم المراكز التي تربط عدة مراكز ومدن ببعضها البعض.



وصرح "محمد عبدالباقي" رئيس حي غرب ان تلك التعديلات تأتي ضمن حقيقة اجراءات اعدتها رئاسة الحي استعدادًا لشهر رمضان الكريم للتخفيف علي المواطنين من حدة الزحام في هذا الشهر المبارك خاصة في فترات الذروة



واضاف "عبدالباقي" ان هذة الخطة تأتي فى ضوء توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى اطار خطة المحافظة التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء وفى مقدمتها مدينه المنصورة عاصمة المحافظة، وفى اطار السياسه العامه لوزارة الداخلية بشأن توفير كافة السبل التى من شأنها تحقيق الحياه الكريمه للمواطن المصرى

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بعض من التعديلات المرورية بمنطقة سندوب، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بأعداد تحويلات محورية مرورية جديدة بميدان سندوب والطرق المؤدية له وهو أحد أهم مداخل مدينة المنصورة الجنوبية والمعروفة بالإزدحام الشديد خاصة في شهر رمضان الكريم وذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بشأن توفير كل السبل التي من شأنها تحقيق الحياه الكريمة للمواطن المصري وفى إطار ما تحرص عليه القيادة العامة للجهاز الأمني بضرورة حرص كافة قطاعات الوزارة لاسيما التي تقدم الخدمات الجماهيرية على الالتزام بهذا الإطار مما حزا بكافة قطاعات الوزارة باتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تنفيذ ذلك بكل دقه.